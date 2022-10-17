شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب": الرئيس السيسي يولي اهتماما شديدا بقضية الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، فيلما تسجيليا عن أهمية الوعي، تضمن كلمات مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسى، تحفز علي أهمية الوعي بجميع أنواعه، وعلى أهمية بناء الوعي الرشيد.

وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، إن القيادة السياسية تولي قضية الوعي اهتماما شديد، وأضاف: قضية التأمينات والمعاشات من أهم القضايا التي يهتم به المواطن المصري، وأول تشريع صدر عن التأمينات عام 1854 وكان يسمي السعدية.

وهنأ " القصبي" اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بنجاح المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.