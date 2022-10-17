شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على اتفاقية قرض ومنحة لتطوير خط سكة حديد "طنطا المنصورة دمياط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية: عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا – المنصورة – دمياط، والتى تتيح من خلاله الوكالة الفرنسية للتنمية لحكومة جمهورية مصر العربية قرضًا بحد أقصى لا يتعدى مبلغ 95 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى لا تتعدى مبلغ 2 مليون يورو، الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

وتهدف الاتفاقية لتوفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث خط سكك حديد طنطا/ المنصورة/دمياط، الذى يحظى بأولوية متقدمة ضمن مشروع كبير لتطوير خدمات منظومة السكك الحديدية، وذلك نظرًا لكون هذا الخط يخدم ثلاث محافظات ذات كثافات سكانية عالية، بالإضافة إلى امتداده إلى ميناء دمياط البحرى الذى يستقبل نسبة كبيرة من واردات وصادرات الدولة المصرية، بما يدعم تعظيم الاستفادة من خدمات نقل البضائع على هذا الخط.