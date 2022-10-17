شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تضامن النواب": غياب الوعى أطاح بدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب،: إيمانا منا بأن قضية الوعى هى واجب وركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك وقوى، وإيمانا منا بأن قضية الوعى هى صمام الأمان للأوطان وإيمانا منا بأنه لايوجد خير ولا تقدم ولا نجاح إلا بالوعى، وإيمانا منا بأن غياب الوعى أطاح بدول ذهبت ولم تعد، وإيمانا منا بأن غياب الوعى جعلنا نفكر بعقول غيرنا ونسمع بأذن غيرنا ونتكلم ونتحدث بلسان غيرنا، ونخضع لسياسة واقتصاد وثقافة وإعلام غيرنا، بل ونعيش تاريخ وحياة غيرنا، جاء ذلك فى كلمته خلال جلسة انعقاد جلسات الوعى بحضور رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات اللواء جمال عوض .

وأشار إلي أن كل هذا دفع لجنة التضامن بمجلس النواب، أن تضع فى مقدمة أولوياتها قضية الوعى، وأن تتقدم إلى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى الجبالى، استنادا إلى المادة رقم ٢٤٦ و٢٥٠، للموافقة على عقد جلسات استطلاع ومواجهة للاستماع لكل ذوى خبرة فى مجال الوعى، وبناءً عليه فى بداية دور الانعقاد الثانى فى الفصل التشريعى الثانى وبالتحديد فى يوليو ٢٠٢٢ أولى جلسات الوعى وبحضور وزراء التخطيط والأوقاف والشباب والرياضة والتموين والتربية والتعليم والزراعة والانبا بولا.

وأضاف: اليوم تستكمل ما بدأناه حول قضية لها أهمية لدى كل مواطن مصر عرفت نظم المعاشات منذ القدم، حيث صدر أول تشريع بنظم المعاشات ١٨٥٤ وهو ماعرف باللائحة السعيدية مرورا بعدة قوانين وصلنا الى قانون رقم ١٤٨ لستة ٢٠١٨، ثم صدرت اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣٨ لسنة ٢٠٢١ .