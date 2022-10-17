شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تثقيف الإعلاميين": مبادرات المتحدة للخدمات الإعلامية تحافظ على قيم مجتمعنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن المبادرات التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات إيجابية تساهم في التصدي لكل الأفكار التي تهدم القيم المصرية، مضيفا أننا في أمس الحاجة الى مشروع للأخلاق يحافظ على الهوية ويعلى من القيم ويبرز القيم النبيلة للإنسان المصري الذى ارتبط بالشهامة والجدعنة والنخوة والوطنية.

ولفت أيمن عدلى في تصريحات له، إلى أنه بعد عام 2011 كانت هناك محاولات مستميته لتغيير ثقافة المواطنين بنشر ثقافة اللامبالاة والسلبية، وهو ما تصدت له الدولة المصرية من خلال برامج ومشروعات وتوعية تساهم من رفع الوعى لدى المواطنين في ظل حروب فكرية وثقافية على الدولة المصرية.

وأوضح أيمن عدلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم الآن بإعادة هذه القيم من خلال حملات تليفزيونية، مما لاشك فيه تساهم بشكل كبير في اظهار إيجابيات الشخصية المصرية، وتغرس بداخله روح الانتماء والأخلاق الكريمة التي تتصدى لكل السلبيات التي شاهدناها مؤخرا، نتيجة سيطرة بعض منتجى القطاع الخاص على الدراما وكانت البلطجة والعنف مسيطرة في وقت ما على المشهد الدرامى والسينمائى.