شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "إعلام النواب": مبادرة المتحدة للتوعية بمخاطر المخدرات استكمالا لجهودها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، خطوة مهمة لتعزيز دور الإعلام في حماية المجتمع من المخاطر ومحاولات هدمه، مؤكدة أن المخدرات من الظواهر الأكثر خطورة في المجتمع، والتي تتطلب التصدي لها، وتسببت في إلحاق الضرر للكثير من أبنائنا.

وأشارت إلى أن "المتحدة" عملت على مدار الفترة الماضية في إطلاق الكثير من المبادرات التي تسهم في حماية أجيال الحاضر والمستقبل، وبناء الوعي لديهم وغرس القيم السليمة التى تدعم بناء المجتمع المصري، وتنقذ شبابنا من محاولات التى تتسلل من آن لأخر إلى المجتمع وتسعى للهدم الفتن والإضرار بصحة أبنائنا.

وأكدت "رشاد"، على أهمية تكاتف الجميع من أجل إنجاح هذه المبادرة، حتى تؤتى بثمارها في الحفاظ على شبابنا خاصة والمجتمع عامة، مؤكدة أن الحملة والتي ترتكز على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، ستحمي أبنائنا من مخاطر هذه السموم

ومن المقرر أن تقوم المتحدة للخدمات الإعلامية، بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات الهامة.