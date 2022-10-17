شكرا لقرائتكم خبر عن غادة علي "نائبة التنسيقية" عن قانون "الأعلى للسيارات": يستهدف توطين الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والذي جاء قبل مؤتمر المناخ، وهو أمر إيجابي، يدل على وجود عقول ساهرة لرفع قيمة مساهمات مصر أمام العالم.

وقالت نائبة التنسيقية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إن هناك خطوة إيجابية على طريق الصناعة لإنشاء صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة، ولكن لدى مخاوف تتمثل في سؤال جوهري وهو هل لهذا الصندوق المقترح إثر حقيقي على توطين الصناعة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعة.

وأكدت غادة، أن جميع الأهداف تتحدث عن تنمية الصناعة، وذلك موجود في القانون منذ قديم الأزل ومازلنا نتحدث عن عدم وجود توطين في الصناعة في مصر، ولذلك وجب النص عليها صراحة وجلياً في القانون المقدم حتى نستطيع المسائلة للمقصر، ولابد أن نطلع على التجارب الدولية الرائدة لجذب الاستثمار في صناعة السيارات مثل المغرب.

وتساءلت:"ماذا قدمنا نحن في مصر للمستثمر الأجنبي من حوافز استثمارية لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر ثم نتحدث عن الفرص الضائعة هل هي كانت مستحقة لنا أم لا ؟"

واستطردت :" من أجل الاطمئنان اقترح إضافة الهدفين التاليين لأهداف الصندوق، الهدف الأول هو دعم توطين الصناعة وتحقيق التكامل بين الروابط الأمامية والخلفية لصناعة السيارات، وذلك من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع كمدخلات محلية الصنع (الروابط الخلفية)، وتعزيز وتوسيع الطلب على المنتجات من الصناعات الآخرى المرتبطة كمخرجات محلية الصنع (الروابط الأمامية)، والهدف الثاني المقترح إضافته هو اقتراح قواعد وإجراءات منح الحوافز الاستثمارية، لدعم الأستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر في مجال صناعة السيارات، مثل تقديم اعفاءات للمستثمر الأجنبي في قطاع السيارات من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، أول خمس سنوات كتجارب الدول الآخرى.