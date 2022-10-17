شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب لـ"وزير الصناعة والتجارة": كنت نائبا ناجحا وبإذن الله وزير ناجح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن المهندس أحمد سمير كان نائبا ناجحا وسيكون وزيرا ناجحا بإذن الله تعالى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأضاف رئيس مجلس النواب: النواب بيعتبروك منهم لسه وحضورك مثال للتعاون القوى بين البرلمان والحكومة.

وكان المهندس أحمد سمير قدم اعتذارا أنه جاء متأخرا على حضور الجلسة اليوم.