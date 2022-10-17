شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يهنئ وزير الإعلام الكويتى بتجديد الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطاب تهنئة إلى الدكتور عبد الرحمن بداح المطيري وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب بالكويت، بمناسبة تجديد الثقة فيه.

وأكد كرم جبر في تهنئته على عمق العلاقات المصرية الكويتية، أن مصر تعتز بعلاقتها القوية والتاريخية مع دولة الكويت الشقيق، التي تتميز بمتانتها على جميع المستويات الشعبية والرسمية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كبير بين البلدين في كافة المجالات تحت مظلة متفاهمة من قائدي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير الكويت، متمنياً لوزير الإعلام الكويتي التوفيق في مهمته بما يخدم بلده والوطن العربي.

ومن جانبه، أرسل عبد الرحمن بداح المطيري، رسالة شكر للكاتب الصحفي كرم جبر، ردًا على التهنئة.

وجاء نص الرسالة: "تلقيت ببالغ الشكر والتقدير تهنئتكم الكريمة بمناسبة إعادة تعييني وزيراً للإعلام والثقافة ووزيراً للدولة لشئون الشباب وتجديد الثقة التي أولتني إياها القيادة السياسية الحكيمة حفظهم الله ورعاهم".

وأضاف المطيري: "داعين المولى عز وجل أن يعيننا جميعا على حمل الأمانة ومواصلة مسيرة العمل والعطاء وأن يوفقنا لما فيه خير ورفعة للبلاد والعباد".

جدير بالذكر أنه سيكون هناك تعاون مصري كويتي خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس على السياسات الإعلامية بين البلدين الشقيقين، وذلك في إطار مد الإعلام جسور التشاور والتواصل والحوار وتبادل الرؤى إزاء مختلف القضايا التي تخدم المصالح المشتركة، في ظل رئاسة مصر هذا العام لاجتماعات الدورة العادية 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب.