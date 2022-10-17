نواب بالتنسيقية لرئيس المجلس: إشادتك بالنواب وسام على صدورنا.. وجبالي: دي حقيقة

القاهرة - سامية سيد - وجه نواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، على كلمته خلال الجلسة العامة التى أشاد خلالها بأداء أعضاء المجلس، معتبرين إشادة رئيس المجلس بأداء الأعضاء وسام على الصدور.

وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" نشكرك على كلمتك بشأن الأعضاء، وهذه الكلمة تعتبر إشادة ووسام على صدورنا وشهادة تاريخية".

فيما قالت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موجه كلمتها لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي:"أشادتك وسام على صدورنا"، ورد رئيس مجلس النواب على هذه الكلمات بقول: "هذه حقيقة".

كما أشادت النائبة غادة علي بأداء الحكومة واستضافة مصر قمة المناخ فى مدينة شرم الشيخ، قائلا:" هذا الأمر يدل على أن لدينا عقول ساهرة.

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قال إن أداء الوظيفة التشريعية يكون طبقا للدستور واللائحة ووفقا لترتيب محكم، مشيرا إلى أن كل نائب يجب أن تقتصر كلمته على عرض تعديله المقترح ومبرراته، ثم يتفضل بالجلوس، ثم تعود المنصة، وتتدخل المنصة فى الوقت المناسب لحسم الموضوع .

أضاف رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، أن مجلس النواب يشهد حراكا فى الكيف بدون صراخ أو مشادات يطلق عليها وصف "ضجيج بلا طحين"، مشددا على أن إنتاجه الفعلى الكم وليس الكيف، قائلا فى كلمة للنواب:" المضابط والاحصاءات تثبت عملكم المتميز ومجلسكم حراك بلا ضجيج وأرجو الانتباه لذلك، فليس الحراك كما يظن البعض مشادات وصراخ وصوت عالى، فأنتم من أفضل المجالس التشريعية، لكن للأسف لدينا النقد الذاتى زائد عن الحد، وحين مقارنة أنفسكم بالبرلمانات من حولكم فأنتم أفضل البرلمانات حراكا وعملا فأرجو مراعاة ذلك.

وتابع رئيس مجلس النواب:" تشهد السجلات والمضابط بعملكم الدؤوب الناجح وليس من اللازم أن نعلى الصوت حتى نكون ناجحين وهناك حراك فعلى على أرض الواقع من حيث التشريعات ونوعها ودقتها ومطابقتها للدستور وأدقق فى كل كلمة وإنتاجكم الكيفى قبل الكم متميز وأرجو أن يكون ذلك سندا لحضراتكم فى ظل جمهورية جديدة فعلا لا قولا.