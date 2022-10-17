صور.. إزالة 10 كسارات للذهب في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

شنت الأجهزة المعنية في أسوان حملات مكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ20، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أشرف عبد الله مدير الأمن، وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى أو الخاصة بطواحين وكسارات الذهب المخالفة للحفاظ على كل شبر من أراضي الدولة، مكلفاً بأن يتوازى ذلك مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات أولا بأول لإظهار الشكل الجمالي والحضاري للمراكز والمدن على الوجه الأكمل.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، اليوم الإثنين، بقيادة صابر حسين حملة استهدفت إزالة 10 كسارات وطواحين للذهب بمساحة إجمالية 4500 متر مربع بمجلس قروي خريت.

شهدت فعاليات الحملة مشاركة الأجهزة الأمنية والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة، وتواكب مع ذلك قيام الوحدة المحلية بنصر النوبة أيضا بتنفيذ أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل ورفع التراكمات بمتوسط يومي 15 طنًا.

في السياق واصلت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدي، أعمال وضع اللمسات الجمالية استعداداً لاستقبال مهرجان تعامد الشمس فى 21 و22 أكتوبر، من خلال أعمال النظافة والتطوير والتشجير ودهان البلدورات ومراجعة أعمدة الإنارة، بجانب قص وتهذيب الأشجار والنخيل، فضلاً عن تنفيذ أعمال جرد الأتربة ورفعها من على جانبي الطريق.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان حملة استهدفت رفع الإشغالات بواقع 100 حالة إشغال طريق وتندة وذلك بالميدان البحري وشارع 23 يوليو لتسهيل حركة المارة والمركبات بالشكل المطلوب.