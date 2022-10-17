بزيادة تصل إلى 40%.. المحلات تستعد لطرح الملابس الشتوية مع بداية نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تستعد محلات الملابس الجاهزة لطرح الملابس الشتوية في أول شهر نوفمبر المقبل، بزيادة بالأسعار تصل إلى 40% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وفقا لقول سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضافت هيكل أن ارتفاع الأسعار الملابس الشتوية جاء نتيجة زيادة أسعار الخامات عالميا، حيث تعتمد مصر على استيراد نسبة كبيرة من الخامات للتصنيع المحلي والتصدير.

وذكرت أنه رغم الزيادة المتوقعة فإن المحلات ستطرح ملابس شتوية بأسعار متفاوتة ومناسبة للجميع.

وكانت أسعار مستلزمات الإنتاج شهدت زيادة كبيرة عالميا بنسبة تخطت 100%، وفقا لقول متعاملين بقطاع الملابس الجاهزة لمصراوي في وقت سابق.

وأوضحت هيكل أن مبيعات الملابس الصيفية شهدت انتعاشا خلال فترة الأوكازيون الصيفي، وخاصة بعد نسبة التخفيضات التي تراوحت بين 15 و70% على حسب موديل القطعة المعروض.