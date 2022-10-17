في خامسة طب.. العثور على جثة طالب بها طلقات نارية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها، اليوم الاثنين، لكشف غموض العثور على جثة طالب بها طلقات نارية في أنحاء متفرقة من الجسد، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم إشارة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة طالب مصابة بطلقات نارية متفرقة بالجسد دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة "أحمد. ا" بالفرقة الخامسة بكلية طب سوهاج، وبمناظرتها تبين إصابة المذكور بطلقات نارية متفرقة بالجسد.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها، جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.