جرعة مخدرات زائدة .. كشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله في القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لغز العثور على جثة شخص، لقي مصرعه داخل منزله بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إذ تبين أن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من أحد المواطنين "قريب المتوفى"، أنه أثناء طرق الباب على منزل المتوفي، لم يفتح أحد وبعدها قام بكسر الباب ليجد جثة المتوفى ملقاة داخل الشقة.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص داخل منزله نتيجة تعاطي المتوفى جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.