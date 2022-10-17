انت الان تتابع خبر مصر.. شاب يقتل خطيبته خنقا وسط الشارع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وسائل الاعلام انه "في حيثيات الواقعة، تلقت أجهزة الأمن المصرية بلاغًا بوصول فتاة تدعى خلود السيد جثة هامدة إلى مستشفى النصر، مع وجود شبهة جنائية في وفاتها".

وأضافت ان "فريق أمني هرع إلى موقع الحادث، وتبين أن شابًا يعمل في أحد المصانع بمنطقة "الاستثمار"، أقدم على قتل خطيبته (20 عامًا)، خنقًا وسط شارع "المشرق" في نطاق حي "الشرق".



وأشارت الوسائل الى انه "تمكن الأهالي من الإمساك بالمتهم وتسليمه للشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، ووضعت جثة الفتاة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادثة".

من جهتها، تباشر الأجهزة الأمنية التحقيقات من أجل "الوقوف على الأسباب التي دفعت الشاب لقتل خطيبته قبل إتمام الزواج منها".

