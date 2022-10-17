انت الان تتابع خبر التربية تحدد توقيت امتحان الطلبة المتغيبين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة حددت الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 19 / 10 / 2022 ، موعد امتحان الطلبة المتغيبين في المديريات العامة للتربية لمدينة بغداد (فقط)".



وبسبب الأوضاع الأمنية المتوترة التي شهدتها بغداد في 28 أيلول، قررت التربية إعادة الامتحان للطلبة المتغيبين في ذلك اليوم.