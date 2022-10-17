انت الان تتابع خبر التربية تحدد توقيت امتحان الطلبة المتغيبين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة حددت الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 19 / 10 / 2022 ، موعد امتحان الطلبة المتغيبين في المديريات العامة للتربية لمدينة بغداد (فقط)".
وبسبب الأوضاع الأمنية المتوترة التي شهدتها بغداد في 28 أيلول، قررت التربية إعادة الامتحان للطلبة المتغيبين في ذلك اليوم.
وبسبب الأوضاع الأمنية المتوترة التي شهدتها بغداد في 28 أيلول، قررت التربية إعادة الامتحان للطلبة المتغيبين في ذلك اليوم.