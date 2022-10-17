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التربية تحدد توقيت امتحان الطلبة المتغيبين

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة حددت الساعة الثامنة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 19 / 10 / 2022 ، موعد امتحان الطلبة المتغيبين في المديريات العامة للتربية لمدينة بغداد (فقط)".

وبسبب الأوضاع الأمنية المتوترة التي شهدتها بغداد في 28 أيلول، قررت التربية إعادة الامتحان للطلبة المتغيبين في ذلك اليوم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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