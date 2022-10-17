شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على مادة تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة 5 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وجاء نص المادة 5 كما تم الموافقة عليها كالتالي:

يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:

 الوزير المعنى بشئون التخطيط.

 الوزير المعنى بشئون البيئة.

 الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

 الوزير المعنى بشئون النقل.

 الوزير المعنى بشئون الصناعة.

 وزير الدولة للإنتاج الحربى.

 رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

 الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.

 ممثل عن وزارة الداخلية، يرشحه وزير الداخلية.

 ممثل عن الهيئة العربية للتصنيع، يرشحه رئيس الهيئة.

 ممثل عن وزارة التجارة والصناعة يرشحه الوزير المعنى بشئون الصناعة.

 أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، يرشحه رئيس المجلس.

 أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يرشحهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي الجهات والشخصيات ذات الخبرة قرار من رئيس مجلس الوزراء.