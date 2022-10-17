شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يستجيب لتعديل محمد إسماعيل نائب التنسيقية حول تعريف السيارات الصديقة للبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب على تعديل النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على تعديل المادة 3 من قانون إنشاء مجلس أعلي للسيارات.

وجاء التعديل فيما يخص تعريف السيارات الصديقة للبيئة، قال:" التعديل يتوافق مع وجهة على ما قاله وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، في بداية الجلسة، حول ضرورة أن تشمل القوانين، النصوص العامة وألا تدخل في التفصيلات."

وأوضح نائب التنسيقية، أن التعريف الوارد من مجلس الشيوخ والحكومة للسيارات الصديقة للبيئة، كان به بعض التفصيلات ويغفل أخرى مثل السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي، وأنه حينما تطرق لسيارات النظم المتقدمة، ذكر الكهربائية فقط، هناك سيارات هجينة وطاقة الهيدروجين وديزل حيوي، ومفترضا ظهور أنواع جديدة من السيارات.

ووافق أعضاء مجلس النواب على تعديل النائب محمد إسماعيل، والذي جاء كالتالي: "يقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الألية التى ينتج عنها أنبعاثات أو آثار سلبية على البيئة أو تلك التى تنتج آثار أو انبعاثات أقل ضررا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقود أحفورى وفقا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة".