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التحالف الوطنى للعمل الأهلى يقدم أجهزة لاب توب لذوى الهمم من طلاب جامعات أسيوط

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القاهرة - سامية سيد - حرص التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي على تقديم المساعدات اللازمة لصالح ذوي الهمم من طلاب جامعات بمحافظة أسيوط، وذلك من خلال تقديم أجهزة لاب توب جديدة لهم لمساعدتهم في إتمام العملية التعليمية وتسهيلها عليهم، في اطار استقبال العام الدراسي الجديد بالجامعات المصرية.

وقدمت جمعية الأورمان عدد 77 جهاز لاب توب لطلاب جامعة الأزهر بأسيوط وجامعة أسيوط العامة من الطلاب ذوي الهمم، وذلك بحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبدالمالك رئيس جامعة الأزهر بأسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط العامة.

يأتي ذلك من ضمن جهود التحالف الوطني في إطار الدور التنموي الذي يقوم به التحالف الوطني لدعم الفئات المستحقة وفي ضوء تكاتف الجهود في مجال العمل المجتمعي وتوحيدها تحت مظلة واحدة تجمع 24 كياناً رائداً في العمل التنموي في مصر.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة  ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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