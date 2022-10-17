شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "حماة وطن": المؤتمر الاقتصادى انطلاقة لدعم متكامل للقطاعات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب مستعد برؤى جادة ومحورية للمؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أنه سيكون انطلاقة لدعم متكامل للقطاع الاقتصادي، بما يضمن إجراءات للحماية الاجتماعية وضمان وجود السلع الأساسية للمواطن المصرى، وزيادة الحوافز لقطاع الصناعة والتصدير والتأكيد على مشاركة القطاع الخاص بصورة مختلفة.

ولفت إلى أن الحزب يرى أن النهوض بالملف الاقتصادى، لابد وأن يكون بإرادة لدى الجميع، وذلك على غرار ما تم من تطوير في الدولة من بنية تحتية وغيرها، فضلا عن زيادة توطين الصناعة المصرية ولا سيما السيارات، كما أنه لابد وأن يخرج بخطة واحدة واضحة تخفض الدين وعجز الموازنة وشموله لإجراءات شاملة تسهم في تنشيط البورصة المصرية.

وأشار إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيكون فرصة لتعزيز سياسات الاقتصاد الأخضر، موضحا أن الحزب سيدفع بمشروع مهم ومحوري من اقتراح إنشاء محطة عملاقة لإنتاج أنواع طحالب بحرية تقوم بامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي بالمساهمة في حل أزمة الاحتباس الحراري، وإنشاء مزرعة بحرية بأنواع نباتات تعتمد على ري مباشر من مياه البحر لينتج منه أعلاف حيوانية، وتأسيس محطة إنتاج وقود حيوي من مخرجات هذا المشروع.