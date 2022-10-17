شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقر أهداف صندوق تمويل صناعة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب على المادة 4 من مشروع قانون "المجلس الأعلي لصناعة السيارات"، والمتضمنة أهداف صندوق تمويل صناعة السيارات.

وتم رفض جميع مقترحات الخاصة بتعديل المادة، وجاءت المادة كما وافق عليه مجلس النواب كالتالي: يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي:

1. تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة.

2. العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة.

3. وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ويباشر الصندوق اختصاصاته فى ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة.