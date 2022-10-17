شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "صناعة الشيوخ": المؤتمر الاقتصادى سيكون له دور فى تعميق وتوطين الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، إن الاستعدادت المكثفة من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لعقد المؤتمر الاقتصادي الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تؤكد أهمية هذا المؤتمر الذى جاء فى توقيت مناسب لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية.

وأعرب "المنزلاوى"، عن ثقته التامة فى أن هذا المؤتمر سيكون له دوره فى مواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد الوطنى بصفة عامة والقطاع الصناعى بصفة خاصة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون للمؤتمر الاقتصادى دوره فى طرح استراتيجية ورؤية شاملة لتوطين وتعميق مختلف الصناعات في مصر ودعم بيئة الاستثمار لمواجهة التحديات المتعددة التى تواجه القطاع الصناعى، الذي يعتبر بمثابة قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وتكفل تحقيق انطلاقة كبرى للاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو، مؤكداً أن تحقيق رقم الـ 100 مليار دولار فى الصادرات المصرية خلال الـ3 سنوات القادمة لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بإعطاء اولوية قصوى لتعميق وتوطين مختلف الصناعات فى مصر.

وأعلن المهندس محمد المنزلاوى، تأييده التام لجميع بنود المسودة الأولى للحوار المجتمعي بشأن القطاع الاقتصادي والتى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيداً باللقاءات التى تمت مع المستثمرين والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالإضافة لورش العمل المقامة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وأسفرت عن لقاء 1000 متخصص ومنهم 35% من ممثلي قطاع الخاص، بالإضافة للمؤسسات الدولية والخبراء من مختلف الجنسيات لبحث الحلول حول 12 صناعة تحويلية.