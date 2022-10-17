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رئيس الجمهورية يشيد بدور القضاء في تحقيق العدالة والمساواة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى  فائق زيدان، الذي هنئه  بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية".

وأضاف ان "رئيس الجمهورية قدّم شكره لرئيس مجلس القضاء الأعلى على تهانيه، مشيداً بدور القضاء في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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