انت الان تتابع خبر الزيدي يدعو للاعتصام امام الضرائب العامة بشأن قضية الأموال المنهوبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الزيدي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365: "حتى لا تطمس الحقيقة ويفلت السراق من العقاب أدعو ابناءنا الاحرار من أبناء الشعب للاعتصام امام مبنى الهيئة العامة للضرائب".

واضاف: "حتى تكشف كل ملابسات القضية وتتضح الحقيقة وتسترجع أموال الشعب المنهوبة".



وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نشرت كتاباً صادراً عن وزارة الماليَّة معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أماناتٍ ضريبيَّةٍ مُودعةٍ في مصرف الرافدين تبلغ (3,7) ترليونات دينارٍ عراقيٍّ.