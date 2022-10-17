انت الان تتابع خبر بالفيديو.. اعترافات "نصّاب" يسرق الرواتب عبر "فيسبوك" في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مقطع مصور نشره الجهاز وتابعته الخليج 365، فقد "اعترف النصاب باستخدام الفيسبوك لاستدراج المواطنين بذريعة منح قروض لهم، ليتم بعد ذلك مطالبتهم بأرسال بطاقات رواتبهم وأوراقهم الرسمية، ومن ثم سرقة رواتبهم".وأكد النصّاب، أنه "يعمل ضمن عصابة مكونة من خمسة اشخاص، ويستدرجون ضحاياهم من المواطنين عبر ترويج منشورات على الفيسبوك تقضي بمنح قروض لهم".