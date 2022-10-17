شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى للنواب: مجلسكم من أفضل المجالس التشريعية.. وعملنا "حراك بلا ضجيج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن أداء الوظيفة التشريعية يكون طبقا للدستور واللائحة ووفقا لترتيب محكم، مشيرا إلى أن كل نائب يجب أن تقتصر كلمته على عرض تعديله المقترح ومبرراته، ثم يتفضل بالجلوس، ثم تعود المنصة، وتتدخل المنصة فى الوقت المناسب لحسم الموضوع .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين.

أضاف رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب يشهد حراكا فى الكيف بدون صراخ أو مشادات يطلق عليها وصف "ضجيج بلا طحين"، مشددا على أن إنتاجه الفعلى الكم وليس الكيف، قائلا فى كلمة للنواب:" المضابط والاحصاءات تثبت عملكم المتميز ومجلسكم حراك بلا ضجيج وأرجو الانتباه لذلك، فليس الحراك كما يظن البعض مشادات وصراخ وصوت عالى، فأنتم من أفضل المجالس التشريعية، لكن للأسف لدينا النقد الذاتى زائد عن الحد، وحين مقارنة أنفسكم بالبرلمانات من حولكم فأنتم أفضل البرلمانات حراكا وعملا فأرجو مراعاة ذلك.

وتابع رئيس مجلس النواب:" تشهد السجلات والمضابط بعملكم الدؤوب الناجح وليس من اللازم أن نعلى الصوت حتى نكون ناجحين وهناك حراك فعلى على أرض الواقع من حيث التشريعات ونوعها ودقتها ومطابقتها للدستور وأدقق فى كل كلمة وانتاجكم الكيفى قبل الكم متميز وأرجو أن يكون ذلك سندا لحضراتكم فى ظل جمهورية جديدة فعلا لا قولا.



































