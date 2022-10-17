شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية شباب الأحزاب يرفض قانون السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه تم الإعلان منذ 6 أشهر أن مصر ستنتج أول سيارة كهربائية صديقة للبيئة خلال عام وحتى الآن لم تستطع الحكومة أن تنتج المحرك الكهربائى للسيارة، كما أن الحكومة لم تعلن أي تفاصيل عن الشراكة المصرية الصينية فى هذا الصدد حتى الآن.

أضاف علاء عصام أننا فى مصر فى حاجة إلى منتج يكون مكونه بنسبة تصل إلى 60 أو 70 % فى هذه السيارات، كما أن القانون لم يوضح تعريفا واضحا لمصطلح "صديقة البيئة".

وأعلن عضو مجلس النواب عن رفضه لمشروع القانون من حيث الشكل والمضمون، كما طالب بضرورة الاهتمام بتوطين صناعة التكنولوجيا خاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات إذا كنا نريد أن نكون أمام تطوير حقيقي لتصنيع السيارات فى مصر.