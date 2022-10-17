طهران تنفي تزويد روسيا بطائرات مسيرة والاتحاد الأوروبي يهدد بالعقوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قالت إيران يوم الاثنين إنها لم تزود روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحفي أسبوعي "الأنباء المنشورة عن تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة لها أطماع سياسية، وتنشرها مصادر غربية. لم نوفر أسلحة لأي طرف من الدولتين المتحاربتين".

هذه التصريحات أتت على خلفية إعلان وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن أن عقوبات الاتحاد الأوروبي الإضافية على إيران لن تقتصر على إدراج بعض الأفراد في القائمة السوداء إذا ثبت تورط طهران في حرب روسيا على أوكرانيا.

وأضاف للصحفيين لدى وصوله لحضور اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج "عندها لن يكون الأمر متعلقا بمعاقبة بعض الأفراد".

وكانت "طائرات مسيّرة انتحارية" قد استهدفت صباح الإثنين حيا بوسط كييف وسمع دوي عدة انفجارات شديدة، بعد أسبوع على القصف الصاروخي الروسي على العاصمة الأوكرانية.

وأصبحت الطائرات المسيرة عنصرا أساسيا في النزاع في أوكرانيا واتهمت كييف وعدد من حلفائها الغربيين في الآونة الأخيرة موسكو باستخدام مسيّرات إيرانية الصنع لاستهداف مناطق أوكرانية ولا سيما خلال سلسلة ضربات جوية غير مسبوقة منذ أشهر استهدفت العاصمة الأوكرانية وعددا من المدن في 10 أكتوبر.

وأعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي فرض عقوبات على شركة إيرانية على خلفية نقل مسيّرات الى روسيا.

وتنفي إيران تزويد روسيا بأسلحة "للاستخدام في حرب أوكرانيا، مؤكدة موقفها بعدم مساندة طرف ضد آخر في هذا النزاع.

وأعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن هذه المخاوف لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي أكد مجددا أن التعاون "الدفاعي" بين موسكو وطهران غير مرتبط بغزو أوكرانيا، خلال مكالمة هاتفية الجمعة.