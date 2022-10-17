في ظروف غامضة.. مقتل فتاة خنقًا في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قُتلت فتاة بمحافظة بورسعيد، خنقًا، اليوم الإثنين، إثر تعرضها للخنق من قبل أحد الأشخاص في ظروف غامضة نطاق حي الشرق.

استقبل مستشفى النصر التخصصي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، "خ.ا.ف" 20 عامًا، جثة هامدة، بادعاء تعرضها للخنق من قبل أحد الأشخاص في ظروف غامضة.

حُرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، والتصريح بالدفن.

ووجه اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.