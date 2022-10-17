استئصال ورم وزنه 20 كيلو جرام من مبيض سيدة في بني سويف - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نجح فريق طبي في مستشفى التأمين الصحي ببني سويف في استئصال ورم يزن حوالي 20 كيلو جرام من سيدة في العقد السابع من العمر.

من جانبه أوضح الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير فرع بني سويف، أن مستشفى التأمين الصحي استقبل المريضة "س.ح.ح" 63 عامًا، وبعد خضوعها للفحوصات المعملية وعمل الأشعة اللازمة، تبين أنها تعانى من ورم خبيث بالمبيض، وعلى الفور جرى استئصال جذري للرحم والمبايض والورم الذي يزن حوالي 20 كيلو جرام.

وأثنى مدير فرع التأمين الصحي على مهارة الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، برئاسة الدكتور عبد الغني محمد، استشارى جراحة الأورام، الدكتور خالد جمعة أخصائي جراحة الأورام، والدكتورة مروة شاكر رئيس قسم النساء، وطاقم التخدير والتمريض.

وأشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالمجهود النوعي الذي بذله الفريق الطبي بمستشفى بني سويف للتأمين الصحي، في إجراء هذه العملية الجراحية النادرة، والتي تعد إحدى ثمار تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية بالمحافظة.