ترميم دون ترخيص.. مصرع عامل إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

لقى عامل مصرعه، اليوم الاثنين، بعدما انهارت به شرفة شقة بالطابق الخامس أثناء ترميمها دون ترخيص بعقار بشارع الإسماعيلية بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا يفيد سقوط شرفة شقة بالعقار رقم 33 شارع الإسماعيلية متفرع من ابن الخطاب بمنطقة محرم بك، وانتقل ضباط القسم وسيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار المشار إليه مكون من أرضي و5 طوابق، مشغول بالسكان، الطابق عبارة عن شقة واحدة، وانهيار شرفة شقة الطابق الأخير أثناء القيام بأعمال ترميم لها دون ترخيص.

أسفر الحادث عن مصرع المدعو "العربي سعد شعبان" 44 عاما، عامل، وجرى نقل الجثة لمشرحة كوم الدكة، ووضع حاجز حول العقار من قبل الحماية المدنية حرصا علي سلامة المارة.

ووجه حي وسط الإسكندرية بعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ قرارها بشأنه.

تحرر المحضر بقسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.