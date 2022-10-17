17 أكتوبر , 2022 حريق سجن إيفين بإيران (أ ف ب). أفادت السلطات القضائية الإيرانية اليوم الإثنين أن أربعة أشخاص آخرين توفوا جراء حريق في سجن إيفين بطهران. وأضافت أن جميع القتلى الثمانية كانوا من سجناء عنبر جرائم السرقات.

كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة القضائية: وفاة أربعة سجناء آخرين جراء حريق سجن إيفين بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.