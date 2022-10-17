شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: قانون صناعة السيارات يجعل مصر رائدة فى إنتاج مركبات صديقة للبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون صناعة السيارات يدفع مصر لتكون إحدى الدول الرائدة فى المنطقة فى صناعة السيارات، موضحة أن هذا القانون يقلل من الطلب على العملة الصعبة كما يساهم فى التوجه العالمى الذى يخص مواجهة التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أضافت "باخوم" أنه لتنفيذ هذا المشروع على النحو الأمثل، يجب الاهتمام بالعنصر البشرى كذلك توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع.

بدورها قالت صبورة السيد عضو مجلس النواب، إن القانون الجديد خطوة هامة لتشجيع صناعة السيارات فى مصر كما أن توطين صناعة السيارات يحتاج إلى دعم كبير من عدد من الجهات منها الجمارك والمالية والضرائب وغيرها من القطاعات.

أضافت السيد، أن المشروع يدعم صناعة السيارات صديقة البيئة ونتمنى أن تكون مصر من الدول الرائدة فى صناعة السيارات صديقة البيئة، معلنة موافقتها على القانون.

بدوره أكد أحمد فرغلى عضو مجلس النواب، أن هناك مبالغ كبيرة يتم إنفاقها فى استيراد السيارات من الخارج كما أنه يجب التأكيد على أهمية وجود نسبة المكون المحلى فى الصناعة.