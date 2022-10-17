شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد اجتماعه اليوم لاستكمال التحضير الفعلى للجلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماعه الحادي عشر اليوم الاثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر، وذلك تطبيقا لقراره في اجتماعه الأخير بأن يظل في حالة انعقاد دائم، استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه الخطوات المُقبلة للحوار، والمقترحات التي وصلت الأمانة الفنية للقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.

واعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.