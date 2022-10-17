شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يقول الدين والقانون والبرلمان عن إعدام الكتاكيت؟.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بأى ذنب قُتلت"، استعرض خلاله أزمة إعدام الكتاكيت بحجة عدم وجود أعلاف، والعقوبة المقررة للتصدى لهذا لهذه الجريمة، ورأى الأديان بشأن حرمت التعدى على الحيوان وقتله أيا كان نوعه، وتصدى المشرع المصرى لتلك الجريمة فى الدستور و3 قوانين، والعقوبة تصل للحبس سنة أو الغرامة، وتحرك برلماني للتصدى للظاهرة، وإليكم التفاصيل كاملة..

بأى ذنب قتلت.. هل إعدام الكتاكيت بحجة عدم وجود اعلاف تستوجب العقوبة؟.. الأديان حرمت التعدى على الحيوان وقتله أيا كان نوعه.. والمشرع المصرى جرمه فى الدستور و3 قوانين.. والعقوبة تصل للحبس سنة أو الغرامة.. وتحرك برلماني



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