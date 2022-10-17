شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. لجنة الإسكان بمجلس النواب تناقش تعديلات قانون البناء الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعاً لها، غدا الثلاثاء، عقب الجلسة العامة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثاني.

وتستهدف التعديلات التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وكذلك مسألة استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت في الطلب ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات وضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.

الجدير بالذكر أن مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المقدم من الحكومة تمت إحالته للجنة، ومن المنتظر أن يتم إحالة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات الجديد للمجلس بعد موافقة الحكومة عليه، خاصة وأن ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء يُعد من أهم وأبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، وأعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد للتصالح فى بعض مخالفات البناء لإعطاء فرصة للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة، خاصة وأن الطلبات بلغت حوالى 2.8 مليون طلب فى المدن والقرى.

وسبق وأن أعلنت الحكومة أنه هناك بعض المخالفات التى لا يتم التصالح فيها وفق للقانون وعليه من الممكن أن يتم عمل تعديل تشريعى ينظم ذلك بحيث يتم التسهيل على المواطنين، ولكن ليس للموافقة على كل الحالات الممنوع التصالح فيها.