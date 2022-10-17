لماذا اعتمدت "القاهرة الإخبارية" على كوادر ماسبيرو و"إكسترا نيوز"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أجاب الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على عدَّة تساؤلات عرضها البعض منذ الإعلان عن قناة القاهرة الإخبارية وفريق عملها من الإعلاميين، فعن سبب الاعتماد بتوسع على كوادر ماسبيرو وقطاع الأخبار في القناة، قال إنَّ هذه هي مدرسة مصر في الأخبار وبالتالي هي المدرسة الأصيلة التي يتم البناء عليها.

وأضاف في منشور كتبه على صفحته على "فيسبوك"، أنَّه تمَّ الاعتماد على بعض كوادر قناة إكسترا نيوز، لأنَّ هذا استثمار مؤسسة وتمَّ إعدادهم لهذه المهمة على مدار عام، موضحًا أنَّ تمَّ الإعلان عن الواظئف الخاصة بالقناة، خلال شهر يونيو 2021، عن طريق صفحة قناة إكسترا نيوز وتقدم في اليوم ذاته أكثر من 5000، وتمَّ الاستقرار على فريق الانطلاق على أن تقوم القناة بعد إطلاقها بالإعلان عن المواقع الشاغرة من خلال موقعها الإلكتروني، حال كل القنوات العالمية.

وأشار إلى أنه تمَّ الاستعانة بكوادر مصرية، مضيفًا: "معنا في الفريق من سبق لهم العمل في أكبر القنوات الإقليمية والدولية".

ولفت إلى أن القناة تصدر باللغة العربية، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية من خلال قناة صوتية وتبث HD وكذلك SD.

وذكر أنه تمت الاستعانة بمذيعين من دول عربية، بنسبة لا تتجاوز الـ10%؜، لأنَّ مصر لديها فائض كوادر ولا تواجه عجز كوادر، حتى يتم التوسع في هذا الأمر، لأن الكل يعمل وفق مدرسة الأخبار المصرية.

ووعد بالاجتهاد والعمل لكي تحجز القناة موقعها في المنافسة بداية من يوم إطلاقها.