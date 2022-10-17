جمعية فلكية تكشف حقيقة ظهور أضواء غريبة في سماء اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تناقلت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، صور تظهر أضواء غريبة في سماء اليابان، وقيل بأنها لمخلوقات فضائية أو أنظمة تشويش الردار أو أنها أقمار صناعية.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن ماتم تداوله غير صحيح، موضحة أن هذه الأضواء، التقطت يوم الجمعة الماضي في حوالي الساعة 1 صباحًا في سماء بلدة شيمونوسيكي في الطرف الغربي لجزيرة هونشو في اليابان، تشتهر بلدة شيمونوسيكي بصيد جميع أنواع المأكولات البحرية قبالة حافة محافظة ياماغوتشي.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: لكن في إحدى الليالي الماضية رصد بما يقرب من 12 ضوءًا غامضًا في سماء الليل، وكما هو الحال دائمًا في مثل هذه المواقف ، فإن التفسير الأكثر شيوعا هي كائنات فضائية خاصة ان مهاجمة طوكيو قد تمت في كثير من الأحيان في الرسوم المتحركة كما في مسلسل غرندايزر ، ولكن المصدر الحقيقي لهذه الأضواء ليس من الفضاء ولكن في البحر.

ويعلق العديد من الصيادين الأضواء على قواربهم لجذب كمية أكبر من الأسماك التي تكون أكثر نشاطًا في الليل، ويحدث في بعض الأحيان أن تنخفض درجات الحرارة طوال الليل بدرجة كافية بحيث تتشكل بلورات الجليد عاليًا في الهواء فوق السفن.

لذلك فإن الضوء الصادر عن القوارب ينعكس عن البلورات ويضيء بشكل ساطع بما يكفي ليتم رؤيته من الشاطئ ، وهي ظاهرة تسمى "أعمدة الضوء التي تجذب الأسماك"وهي تذكير بمدى روعة الطبيعة.

الصورة المرفقة: الأولى انعكاس الضوء عن بلورات الجليد في الهواء والثانية الاضواء الصادرة عن القوارب.