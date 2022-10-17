شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع: الإفراج عن المحبوسين احتياطيا إنجاز ونتطلع للجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن خروج المحبوسين احتياطيا بشكل سريع يسعد القوى والأحزاب السياسية في مصر، قائلا: "استمرار الإفراج عن المحبوسين إنجاز وتطور في عمل لجنة العفو الرئاسي، ونحتاج متابعة حالات المفرج عنهم".

وأضاف سيد عبد العال، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن متابعة حالات المفرج عنهم وعودتهم إلى عملهم وإنهاء تضررهم تعهد من لجنة العفو الرئاسي، مؤكدا أن عودة بعض المفرج عنهم إلى عملهم من الأمور الجيدة.

وتابع: "ما يحدث الآن يسعد الأوساط السياسية والتطلع للجمهورية الجديدة وبناء مستقبلنا سواء على المستوى الزراعي أو الصناعي، ونحتاج كل هذه القوى، ونناشد لجنة العفو الرئاسي رغم الضغوط التي تعاني منها من كثرة الأعمال أن هذا الملف نتمنى انتهاءه سريعا والتفرغ لبناء دولتنا".