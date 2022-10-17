شكرا لقرائتكم خبر عن "الكرامة": استمرار الإفراج عن المحبوسين انفراجة.. ولدينا تصور لملف الحبس الاحتياطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، أن استمرار صدور قوائم من المحبوسين يعد خطوة إيجابية وبمثابة انفراجة في المشهد السياسي المصرى، بجانب كونه أحد مكتسبات الحوار الوطني، مطالبا بمزيد من الشفافية حول هذا الملف.

وأضاف سامي في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة" أنه لابد من معرفة عدد المحبوسين، لتحديد الأعداد المتبقية، ليتم الإفراج عنها خلال الفترة الماضية وتقييم المعدل لقوائم الإفراج، بحيث يتم استعراض كافة المعلومات أمام الرأي العام، مؤكدا أنه من المهم أن يتم التوقف عن القبض على المواطنين في قضايا الرأي.

وأكد سامى أن ملف الحبس الاحتياطي ملف مهم ويجب أن يتم الاستماع لوجهة نظر الأحزاب بشأنه، وهذا منتظر خلال جلسات الحوار الوطني، مؤكدا أن ملف الحريات من ضمن الملفات الأساسية التي يتبناها الحزب، وسيتم طرحها خلال جلسات الحوار ، حيث يمتلك الحزب تصورا كاملا لمسألة الحبس الاحتياطى.

يذكر أنه تم الإفراج أمس، عن 25 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، من ضمنهم المحامى عمرو نوهان، حيث نشر النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي صوراً لعدد من المفرج عنهم اليوم ضمن قرارات العفو الرئاسي.

وجاء قرار الإفراج عن نوهان والباقيين ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.