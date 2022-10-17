شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب: تغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية للحفاظ على الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب ايهاب الطماوي، وكيل لجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديل قانون الزراعة لتغليظ عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية هدفه الحفاظ على الأمن القومي الغذائي، موضحا أن هناك تحديا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وحماية الرقعة الزراعية.

وأضاف النائب إيهاب الطماوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن هناك تحديا لحماية الرقعة الزراعية خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وأثارها على كل دول العالم، موضحا أن مشروع القانون وتعديل قانون الزراعة هدفه الحفاظ على الأمن الغذائي.

وتابع: "تعديل قانون الزراعة يشمل تغليظ عقوبات التعدي على الرقعة الزراعية والشروع في ارتكاب تلك الجريمة هو اللي خلانا نتعاطى مع مشروع الحكومة، وأضفنا نقطة جديدة تنص على عقوبات على المشاركين في هذه الجريمة ومنهم المهندس المنفذ والمقاول ومصادرة الآلات والمعدات والمستلزمات التي تستخدم في هذه الجريمة".