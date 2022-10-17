شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند في الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في البريميرليج وتوقف قطار النرويجي إيرلينج هالاند عن التسديد.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وفاز أبناء يورجن كلوب بهدف مقابل لا شيء خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأمس والموافق 16 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقدم لكم عبر موقعنا المتميز موقع “سعودي سبورت” جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز والذي شهد احتلال هالاند الصدارة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 15 هدفًا.

2- هاري كين (توتنهام هوتسبير):8 أهداف.

3- إيفان طوني (برينتفورد): 6 أهداف.

4- فيرمينو (ليفربول): 6 أهداف.

5- فيل فودين (مانشستر سيتي):6 أهداف.

6- أليكساندر ميتروفيتش (فولهام): 6 أهداف.

7- جيسوس (أرسنال): 5 أهداف.

8- جيمس ماديسون (ليستر سيتي): 5 أهداف.

9- لياندرو تروسارد (برايتون): 5 أهداف.

10- ميجيل ألميرون (نيوكاسل): 4 أهداف