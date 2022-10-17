شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقدم لكم موقع “سعودية سبورت” في التقرير الآتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2022-2023 بعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الأنفيلد.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وواجه ليفربول نظيره نادي مانشستر سيتي مساء أمس الأحد والموافق 16 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:-

أرسنال – 27 نقطة

2 – مانششستر سيتي – 23 نقطة

3 – توتنهام هوتسبير – 23 نقطة

4 – تشيلسي – 19 نقطة

5 – مانشستر يونايتد – 16 نقطة

6 – نيوكاسل يونايتد – 15 نقطة

7 – برايتون – 14 نقطة

8 – ليفربول 13 نقطة.

9 – برينتفورد – 13 نقطة.

10 – بورنموث – 13 نقطة.

11-فولهام - 12 نقطة.

12 – وست هام – 11 نقطة.

13 – كريستال بالاس – 10 نقاط

14 – إيفرتون – 10 نقاط

15 – ليدز يونايتد – 9 نقاط

16 – أستون فيلا – 9 نقاط

17 – وولفرهامبتون – 9 نقاط

18- ساوثهامبتون – 8 نقاط.

19-ليستر سيتي – 5 نقاط

20 – نوتينجهام فورست – 5 نقاط.