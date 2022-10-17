السعودية تعزي نيجيريا في ضحايا الفيضانات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تعازي المملكة ومواساتها لجمهورية نيجيريا الاتحادية، جراء مقتل المئات إثر الأمطار والفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وغمرت عشرات الآلاف من المنازل في 27 ولاية نيجيرية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" على ثقة المملكة التامة بالجهات المختصة النيجيرية في تجاوز الأزمة التي تمر بها، كما تتقدم بالتعازي لأسر المتوفين، وللشعب النيجيري، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم نيجيريا بالأمن والسلام.