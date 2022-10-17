تبادل للاتهامات بين تركيا واليونان بعد العثور على مهاجرين عراة على الحدود بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (بي بي سي)

أعربت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأنه تم العثور على مجموعة من المهاجرين العراة على الحدود البرية لليونان مع تركيا، ودعت إلى إجراء تحقيق بهذا الشأن.

وقالت الوكالة إن صور الرجال العراة "مروعة" ، وأدانت أي معاملة قاسية ومهينة للمهاجرين.

وأفادت الشرطة اليونانية أنه تم العثور على 92 رجلاً عاريا بالقرب من نهر إفروس، يوم الجمعة، واتهمت اليونان تركيا بإجبار المهاجرين على عبور النهر في قوارب بلاستيكية.

ونفى نائب وزير الداخلية التركي المزاعم، وأدعى أن اليونان هى المسؤولة عن هذه القسوة بحق اللاجئين.