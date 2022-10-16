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وفد "التنسيقية" يلتقى محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى للشئون الدينية

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القاهرة - سامية سيد - التقي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، والوفد المرافق له، اليوم، بمقر التنسيقية.

وفي بداية اللقاء، رحب وفد التنسيقية بحرص مستشار الرئيس الفلسطيني، علي لقاء أعضاء التنسيقية، والتعرف علي تجربتهم السياسية عن قرب.

وأكد البهاش، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مجرد محتل للأراضي الفلسطينية وإنما خطر حقيقي علي الأمة العربية ودول الشرق الأوسط.

وأشاد مستشار الرئيس الفلسطيني، بالجهود المصرية المتواصلة في ملف المصالحة الفلسطينية وتوحيد جهود كافة الفصائل من أجل إنهاء الانقسام والاحتلال.

وشدد الهباش، علي ضرورة استمرار الدول العربية في دعمها المادي والمعنوي للقضية الفلسطينية .

ووصف وفد التنسيقية القضية الفلسطينية بالمركزية والمحورية لمصر، في كافة المحافل واللقاءات الدولية، وأن نضال الشعب الفلسطيني من أجل قضيتهم محل فخر واعتزاز مصري.

وأهدى محمد نبيل، عضو التنسيقية، درع التنسيقية ، للمستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية.

وجاء وفد التنسيقية من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، محمود القط، أحمد مقلد ، محمد عبدالعزيز ، طارق الخولي، رامي جلال .

ومن أعضاء التنسيقية، شيرين خالد، أحمد موسي، حازم هلال، حسام رأفت، محمد نبيل، ماهر الفضالي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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