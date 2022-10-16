شكرا لقرائتكم خبر عن المادة 10 من قانون الخدمة المدنية تحدد أقسام الوظائف الحكومية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 10 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، الوظائف الخاضعة للجهاز الإدارى للدولة حيث قسمت المادة الوظائف إلى 4 أقسام جاءت كالتالى:

١ - مجموعة الوظائف التخصصية.

٢ - مجموعة الوظائف الفنيـة.

٣ - مجموعة الوظائف الكتابيـة.

٤ - مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة.

وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.

وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.