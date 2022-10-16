شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: قرارات العفو الرئاسي المستمرة تأكيد على عطاء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك جهودا كبيرة تقوم بها لجنة العفو الرئاسي، والتى كانت آخرها الإفراج عن 25 من المحبوسين احتياطيا ، مضيفا أن كل هذه الخطوات تؤكد على الأداء القوى للجنة ، بالإضافة على أن الدولة المصرية وقياداتها تتعامل بجدية في هذا الأمر، ويؤكد نجاح الحوار الوطني ودوره الكبير لإتاحة الفرصة للجميع من خلال باب المناقشة على مصلحة الوطن العليا.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ في بيان صحفي، أن قرارت العفو الرئاسي والتي تصدر من حين إلي آخر تؤكد على أن الدولة حريصة على مساعدة المسجونين على الانخراط في المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية ومشاركتهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع، و أكد تلك القرارات المستمرة تقطع الطريق على كافة المشككين والمتربصين بالدولة المصرية، لافتا أنه لم يحدث من قبل وتم الإفراج عن هذا الكم من المحبوسين احتياطيا، كل هذه الخطوات تؤكد على أن الدولة والجمهورية الجديدة تمد يديها للجميع.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، الى أن الدولة أيضا حريصة على دمج المسجونين الذى يتم الافراج عنهك وتمكينهم وإعادتهم إلى وظائفهم وضمان دمجهم بالمجتمع، وفقا لقرارات لجنة العفو الرئاسي المستمرة، ما يؤكد نجاح عمل اللجنة واستراتيجية الدولة لدعم حقوق الإنسان، وتأكيد على نجاح الحوار الوطني قبل بدء جلساته مع جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع.