شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: الإفراج عن 25 من المحبوسين احتياطيا خطوة إيجابية وتحية واجبة للجنة العفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة يمجلس النواب، قرار الإفراج عن 25 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، مؤكدا أنها خطوة إيجابية وتأتى استكمالا لمجهودات طويلة على مدى أشهر تم فيها العمل على هذا الملف.

وقال النائب عبد المنعم إمام في تصريحات له، إنه يتمنى أن ننتهى من هذا الملف قريبا بالإفراج عن غير المتورطين في أحداث عنف، مشيرا الى أن لجنة العفو الرئاسي تقوم بجهد كبير قائلا :" التحية واجبة للجنة العفو الرئاسى، ولكل من يبذل جهدا ويتحمل كثير من سهام النقد من أجل هذا الملف، الذى يمهد الأجواء لإجراء الحوار الوطنى بشكل يتفاعل مع قضايا الحاضر والمستقبل بعيدا عن الماضى، ويفتح صفحة جديدة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ينتظرها الشعب المصرى".

كما وجه النائب عبد المنعم إمام الشكر الى النيابة العامة والقيادات الأمنية على التفهم والخطوات التي تحدث.

واليوم تم الإفراج عن 25 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، من ضمنهم المحامى عمرو نوهان، حيث نشر النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي صوراً لعدد من المفرج عنهم اليوم ضمن قرارات العفو الرئاسي.

وجاء قرار الإفراج عن نوهان والباقيين ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.