شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التحرير المصرى يكرم الزميل محمد ثروت فى احتفالات انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم حزب التحرير المصرى الأحزاب المصرية ، الكاتب الصحفى الدكتور محمد ثروت ، خلال المؤتمر الشعبي الذي أقيم بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بحضور عدد كبير من رؤساء الأحزاب.

وتم تكريم دكتورمحمد ثروت بدرع التميز، خلال المؤتمر الشعبي الذي أقيم بمدينة شبرا الخيمة، وأحياه الفنان عدوية شعبان عبد الرحيم نظمه حزب التحرير المصرى وبحضور عدد كبير من السياسيين ورؤساء الأحزاب المصرية.

حضر الاحتفال لفيف من رؤساء الأحزاب السياسية فى مصر المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة والدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات واللواء رؤف السيد رئيس حزب الحركه الوطنيه والدكتور محمد ابوالعلا رئيس الحزب العربى الناصرى والمستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى واللواء عبدالعظيم زاهر رئيس الحزب العربى الاشتراكى ، طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين والاستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى والمهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر وشريف الحسينى رئيس حزب النصر ، سيد حسن قاسم رئيس حزب الثورة ، محسن ابو سعده رئيس حزب العمل والدكتوره جيهان شريف رئيس حزب الغد الجديد .

كما حضر نواب عن المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل كمال حسانين رئيس حزب الريادة والنائب على فريج رئيس حزب العربى للعدل والمساواة والدكتور حسين ابو العطا رئيس حزب المصريين والدكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر والدكتوره جيهان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر والدكتوره عصمت الميرغنى رئيس حزب الاجتماعى الحر .