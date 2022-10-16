شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: الإفراج عن المحبوسين بادرة طيبة وتأكيد للجدية فى إقامة حوار وطنى حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن قوائم العفو الرئاسي عن الشباب التى خرجت مؤخرا تؤكد أن الدولة حريصة على مستقبل شباب مصر، فهى لم تفرج عن الشباب المحبوس فحسب بل تسعى لإيجاد فرص عمل للإفراج عنهم ودمجهم في المجتمع.

أضاف يمامة لـ"الخليج 365" أن الإفراج عن الشباب بادرة جيدة من الدولة، وتؤكد أنها جادة في إقامة حوار وطنى حقيقي يكون نواة حقيقية للجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن قوائم الافراج عن الشباب تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن أوضاع حقوق الانسان في مصر تسير علي ما يرام، وأنه لا صح لما تروجه تقارير مغلوطة من منظمات أجنبية بهدف الضغط علي مصر.

واليوم تم الأفراج عن 25 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا، من ضمنهم المحامى عمرو نوهان، حيث نشر النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي صوراً لعدد من المفرج عنهم اليوم ضمن قرارات العفو الرئاسي.

وجاء قرار الإفراج عن نوهان والباقيين ضمن تحركات لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تفعيلها للبت في أمر عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا.

وقدمت لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية على قرارات إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي.